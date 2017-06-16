Львів’яни почали самостійно прибирати сміття

Жителі Львова самостійно зорганізувались в робочі групи і почали впорядковувати завалені сміттям вулиці міста, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
В четвер, 15 червня, львів’яни зібрались на суботник на вулиці Дунайській, почавши самостійно прибирати невивезене з двору сміття. Організатор заходу, активність громадської організації «Завтра» Михайло Катрук розповів про таку ініціативу на власній сторінці в соціальній мережі Facebook. Для того, щоб очистити територію та розсортувати сміття, представники громадської організації надали активістам мішки та рукавички і містяни спільними зусиллями змогли зібрати більше 200 мішків сміття, що пізніше вивезли комунальники. Катрук зауважив, що такі прості дії є першим кроком на шляху до вирішення сміттєвої проблеми в місті, що також має убезпечити від поширення інфекційних хвороб та смороду під час літньої спеки. Також активісти наголосили, що своїми діями вони прагнуть показати і нинішній,і майбутній владі міста, як варто працювати.
Варто нагадати, що раніше міська влада Львова надіслала офіційне звернення до уряду з проханням визнати регіон зоною надзвичайною екологічної ситуації.