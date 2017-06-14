Блогер пояснив чому Садовий вимагає введення у Львові режиму надзвичайного стану

Проблема львівського сміття вже стільки разів обговорювалась у публічному просторі, що знову піднімати цю тему майже непристойно. Тим не менш, Сергій Швець вирішив розставити всі крапки над «і» у своєму огляді для порталу «Мир», - інформує replyua.net.
Так, львів’яни радіють тому, що на місто поки не впала спека, яка б зробила проблему зі сміттям абсолютно нестерпною. Тим не менш, низькі як для літа температури не звільняють владу від потреби визначитись із вивозом та утилізацією сміття. Наразі мер міста намагається технічно перекинути її на київську владу, голосно звинувачуючи решту України, а особливо – Банкову, у сміттєвій блокаді.
Сьогодні прем’єр навіть публічно пожурив Андрія Садового – мовляв, і земельну ділянку виділили, і гроші в бюджеті є, чого ж ти ще хочеш? А львівський мер вже давно озвучив чого він хоче – оголошення міста зоною надзвичайної екологічної ситуації. З цього моменту проблема перестане бути місцевою і ляже на плечі МНС. Але політикам варто пам’ятати, що пересічному громадянину не важливо хто саме буде вивозити сміття – мер, МНС, прем’єр чи особисто президент, його цікавить результат. А останнього все ще не видно, що пропорційно обвалює рейтинги всіх перелічених - зауважує оглядач.