валюта
СпецтемаПолітолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

Гройсман розкритикував Садового за нездатність вирішити сміттєву проблему

Гройсман розкритикував Садового за нездатність вирішити сміттєву проблему
Глава українського уряду Володимир Гройсман обурився тим, що мер Львова Андрій Садовий назвав його винним в ситуації, яка склалася з утилізацією сміття в місті. Як інформує replyua.net, про це він сказав після того як віце-прем'єр Степан Кубів розповів про банер, який сьогодні вночі з'явився на ратуші Львова.

«Андрій Садовий вже одинадцять років мер Львова. За цей час він міг побудувати 15 сміттєзвалищ та переробних заводів. Маючи сьогодні мільярди гривень на рахунках. Він просто не здатний це зробити, напевно. Або здатний, але не хоче », - сказав Гройсман. Прем'єр-міністр вважає, що зробив все від нього залежне.

«Я один раз допоміг, другий раз допоміг, втретє допоміг. Мені вже люди відмовляють, бо вони не хочуть, щоб на їх територію нескінченно возили сміття. Андрій, ти ж знаєш про це. І сьогодні робити мене винним, що ти не можеш вивезти сміття і навести порядок у Львові? Ну пробач, ти ж обирався міським головою, а не я. Чим тобі ще допомогти? Ту землю тобі дали - вона тобі не підходить. Гроші на рахунках у тебе є. Проектну документацію тобі узгодили. З французами я домовився. Що ще я повинен зробити, щоб ти навів порядок в своєму місті? », - обурився він. Нагадаємо, у Львові вже рік як тривають проблеми з вивезенням сміття. Після закриття міського звалища Львів з великими труднощами вивозить сміття на інші полігони.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пресс-секретарь Путина язвительно прокомментировал слова Турчинова о завершении АТО

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
13 июн 2017
12390

Пресс-секретарь Путина язвительно прокомментировал слова Турчинова о завершении АТО

Во время состоявшейся сегодня пресс-конференции Дмитрий Песков, являющийся пресс-атташе президента России, заявил, что Кремль вовсе не считает себя причастным к «гражданской войне» на Донбассе,

13 июн 2017
10176

Назріває дипломатичний скандал: США вперше не привітали РФ

В і так напружених стосунках між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки назріває чергова гостра криза. Підтвердження цьому можна знайти у відвертому ігноруванні сторонами одне одного, -

Последние новости

У Кремлі нині справжній переполох – політолог

На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Мер Миколаєва втік від правоохоронців через балкон – ЗМІ

Кремль не хочет входить с Западом в «санкционное пике», - Песков

Пауза в «нормандском формате»: эксперт спрогнозировал на Донбассе горячее лето-2017

Блогер: Червоненко является агентом российских спецслужб

Журналист: зря, что россияне устали от Украины, ведь ничего не проходит бесследно

СБУ знайшла «чорну бухгалтерію» в одній із філій «Укрзалізниці»

Чергова стрілянина в Києві через конфлікт на дорозі, є поранені

В «Укравтодорі» запропонували знизити у містах швидкість до 50 км/год.

Гройсман розкритикував Садового за нездатність вирішити сміттєву проблему

В «ДНР» началась паника из-за нового языкового закона в Верховной Раде

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий рассказала о 3 сценариях развития событий на Донбассе

NBC: Трамп наложит вето на новые санкции против России

Блогер: Александр Валентинович, жги дальше, российских пропагандистов уже трясет

Соломон Манн: EBRD – не благотворительная контора, а раз нет отдачи от проектов – значит инвестиции будут снижаться

У Київраді підготували нове рішення щодо заборони алкоголю

Дипломат: нынешнее прозрение Турчинова связано либо с войной либо с выборами

Бойовики почали стягувати танки до лінії розмежування

В Раде рассказали, почему США пока не предоставят Украине оружия

 Новости за день