Гройсман розкритикував Садового за нездатність вирішити сміттєву проблему

Глава українського уряду Володимир Гройсман обурився тим, що мер Львова Андрій Садовий назвав його винним в ситуації, яка склалася з утилізацією сміття в місті. Як інформує replyua.net, про це він сказав після того як віце-прем'єр Степан Кубів розповів про банер, який сьогодні вночі з'явився на ратуші Львова.
«Андрій Садовий вже одинадцять років мер Львова. За цей час він міг побудувати 15 сміттєзвалищ та переробних заводів. Маючи сьогодні мільярди гривень на рахунках. Він просто не здатний це зробити, напевно. Або здатний, але не хоче », - сказав Гройсман. Прем'єр-міністр вважає, що зробив все від нього залежне.
«Я один раз допоміг, другий раз допоміг, втретє допоміг. Мені вже люди відмовляють, бо вони не хочуть, щоб на їх територію нескінченно возили сміття. Андрій, ти ж знаєш про це. І сьогодні робити мене винним, що ти не можеш вивезти сміття і навести порядок у Львові? Ну пробач, ти ж обирався міським головою, а не я. Чим тобі ще допомогти? Ту землю тобі дали - вона тобі не підходить. Гроші на рахунках у тебе є. Проектну документацію тобі узгодили. З французами я домовився. Що ще я повинен зробити, щоб ти навів порядок в своєму місті? », - обурився він. Нагадаємо, у Львові вже рік як тривають проблеми з вивезенням сміття. Після закриття міського звалища Львів з великими труднощами вивозить сміття на інші полігони.