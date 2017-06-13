валюта
СпецтемаКлимкин рассказал, что будет с безвизом для коллаборантов из Крыма и Донбасса

Експерт: сміттєпереробний завод мав працювати у Львові ще минулого літа

Експерт: сміттєпереробний завод мав працювати у Львові ще минулого літа
Український політичний аналітик Тарас Чорновіл на своїй сторінці в Facebook пише про те, що після свого звернення до Кабміну з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації міський голова міста Андрій Садовий подався на телебачення, де почав розповідати про сміття, блокаду, злих Гройсмана, Порошенка й Луценка, наругу над львів'янами тощо. Як пише Тарас Чорновіл, послухавши Садового хочеться запитати його чи він взагалі адекватний?

Як пише експерт, Садовий заявляє, що в катастрофі винні Порошенко, Гройсман і Луценко, що проблема виникла рік назад, коли після пожежі й загибелі людей на сміттєзвалищі Генпрокурор заборонив вивозити туди сміття. За словами Чорновола, Садовий відверто говорить неправду. Проблема існує вже кілька десятиліть. Сміттєвий полігон створений ще 60 років назад, а закрити його мали навіть до здобуття Україною незалежності. Вирішення проблеми постійно відкладали, хоча щороку ставало очевидніше, що запас часу у місцевої влади вичерпується, а рішення прокуратури лише повторило стару позицію – полігон уже давно закритий і вивозити туди сміття не можна. Як зазначає експерт, проблема дійсно виникла не з приходом Садового до влади, але він дуже добре усвідомлював її суть та оцінював наслідки й пропонував розв'язки. Садовий приховує корисливі наміри. Проекти побудувати сміттєпереробний завод були вже давно. «Садовий не збирається вирішувати проблему. Я не розумію, в чому тут причина, чому він сам собі робить гірше, можливо це якийсь параліч і невміння що-небудь реально робити? А може неспроможний відмовитися від схем навіть перед загрозою екологічної катастрофи... Він абсолютно нічого не зробив за десять років при владі. Нічого не зробив за останній рік після пожежі. Абсолютно нічого», – написав експерт.

За його словами, натомість Садовий знову розпочав стару пісню: наразі французькі експерти спільно з українськими «активно працюють над технологічними параметрами та проектом» сміттєпереробного завода. «Невже це говорить мер міста, в якому катастрофа вже сьогодні? Вони осінню можливо почнуть процедуру відведення землі... Панове, всі параметри таких підприємств уже відомі десятиліттями. Їх зводять у всьому світі за місяці, а не за роки. Потрібна лише прив'язка до місцевості. Ще треба знайти гроші, вони у Львові є, або запропонувати інвестору вигідні умови бізнес-плану. Після минулого літа й до сьогоднішнього дня завод уже мав працювати або добудовуватися», – підсумував експерт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вспоминая пост Бережной жалеешь, что рассказы о фашистской хунте и кровавых карателях – всего лишь легенды

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
12 июн 2017
8465

Блогер: вспоминая пост Бережной жалеешь, что рассказы о фашистской хунте и кровавых карателях – всего лишь легенды

Популярный украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в Facebook пишет о том, что «воблоглазая скреповатница Ирина Бережная» не постеснялась оформить свою злость от безвиза в хейтерский

12 июн 2017
7418

У Верховній Раді пропонують ввести обов’язковий іспит з української мови для отримання громадянства

До українського парламенту було внесено законопроект, яким пропонується ввести обов’язковий іспит з української мови для всіх, хто прагне отримати громадянство України, інформує replyua.net з

12 июн 2017
7024

У США зробили заяву щодо Росії

У Білому домі не випустили з огляду події, що сколихнули Росію 12 червня, де цього дня пройшли численні антикорупційні мітинги, внаслідок яких було затримано сотні активістів, інформує replyua.net з

13 июн 2017
6670

Путин подписал закон об изъятии в государственную собственность недвижимости – домов и земли

Известный украинский блогер Лиза Богуцкая на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что вчера порадовала очередная новость из России, где любимец народа Владимир Путин подписал закон об

Последние новости

Политолог объяснила, зачем Садовый просит правительство объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации

Международные полосы японских газет «взорвала» тема: «Трамп, Трамп, Трамп, русский скандал, Иванка, Меланья, русский скандал»

Блогер: среди тех, кто лайкнул пост Бережной множество бывших

Розробники The Ukrainians розповіли про переваги нової соцмережі над «Вконтакте»

Журналистка рассказала, какой защитный прием использует Тимошенко, чтобы уйти от острых вопросов

Лідер Ірану звинуватив США у створенні ІДІЛ

Убивця журналістки Політковської помер у російській тюрмі

Влада планує реінтегрувати «Л/ДНР» в Україну – волонтер прокоментував заяву Турчинова про завершення АТО

У Авдіївці оголосили про надзвичайну ситуацію

Эксперт: ситуация с Садовым – это клинический случай какой-то полной неадекватности

Експерт: сміттєпереробний завод мав працювати у Львові ще минулого літа

Науковцям стало відомо, як виглядало Сонце в давнину

Мешканцям Дарницького району, які перекривали шосе, відновили подачу електроенергії

Політолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

Суд заборонив перейменовувати у Києві проспект Ватутіна

В РФ разработали кибеороужие, первой жертвой которого стала Украина – Washington Post

Задумайтесь, чому Тимошенко уникає теми військової агресії Путіна і практично не буває на прифронтових територіях, – аналітик

Политолог: Бережной озвучивать ахинею не впервой, помню, как она «задвигала» про «УкроИгил»

Российский журналист: запрет георгиевской ленты, россоцсетей, визовый режим – это вопрос самосохранения Украины

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти Парасюка

 Новости за день