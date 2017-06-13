Експерт: сміттєпереробний завод мав працювати у Львові ще минулого літа

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Український політичний аналітик Тарас Чорновіл на своїй сторінці в Facebook пише про те, що після свого звернення до Кабміну з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації міський голова міста Андрій Садовий подався на телебачення, де почав розповідати про сміття, блокаду, злих Гройсмана, Порошенка й Луценка, наругу над львів'янами тощо. Як пише Тарас Чорновіл, послухавши Садового хочеться запитати його чи він взагалі адекватний?Як пише експерт, Садовий заявляє, що в катастрофі винні Порошенко, Гройсман і Луценко, що проблема виникла рік назад, коли після пожежі й загибелі людей на сміттєзвалищі Генпрокурор заборонив вивозити туди сміття. За словами Чорновола, Садовий відверто говорить неправду. Проблема існує вже кілька десятиліть. Сміттєвий полігон створений ще 60 років назад, а закрити його мали навіть до здобуття Україною незалежності. Вирішення проблеми постійно відкладали, хоча щороку ставало очевидніше, що запас часу у місцевої влади вичерпується, а рішення прокуратури лише повторило стару позицію – полігон уже давно закритий і вивозити туди сміття не можна. Як зазначає експерт, проблема дійсно виникла не з приходом Садового до влади, але він дуже добре усвідомлював її суть та оцінював наслідки й пропонував розв'язки. Садовий приховує корисливі наміри. Проекти побудувати сміттєпереробний завод були вже давно. «Садовий не збирається вирішувати проблему. Я не розумію, в чому тут причина, чому він сам собі робить гірше, можливо це якийсь параліч і невміння що-небудь реально робити? А може неспроможний відмовитися від схем навіть перед загрозою екологічної катастрофи... Він абсолютно нічого не зробив за десять років при владі. Нічого не зробив за останній рік після пожежі. Абсолютно нічого», – написав експерт.За його словами, натомість Садовий знову розпочав стару пісню: наразі французькі експерти спільно з українськими «активно працюють над технологічними параметрами та проектом» сміттєпереробного завода. «Невже це говорить мер міста, в якому катастрофа вже сьогодні? Вони осінню можливо почнуть процедуру відведення землі... Панове, всі параметри таких підприємств уже відомі десятиліттями. Їх зводять у всьому світі за місяці, а не за роки. Потрібна лише прив'язка до місцевості. Ще треба знайти гроші, вони у Львові є, або запропонувати інвестору вигідні умови бізнес-плану. Після минулого літа й до сьогоднішнього дня завод уже мав працювати або добудовуватися», – підсумував експерт.