Эксперт: Садовому пора бы написать книгу «Как быстро растратить свой политический капитал на ровном месте»

Популярный украинский блогер и политический эксперт Тарас Загородний на своей странице в Facebook пишет о том, что внезапно проснулся мэр Львова Андрей Садовый, правда прошло уже больше года, как львовский градоначальник начал что-то предпринимать с львовской проблемой.
Как пишет Тарас Загородний, пора уже писать книгу «Как быстро растратить свой политический капитал на ровном месте». Блогер удивляет, как так надо было суметь, имея фракцию в Верховной Раде и кучу фракций по всей стране умудриться проиграть везде. «Власть – это набор психоволевых качеств, которые позволяют навязать сопернику свою повестку дня. Ляшко и Тимошенко тему мусорной блокады уже бы в такое шоу превратили, что те, кто до этого додумались пожалели бы об этом на второй день. Страна бы год жила, спасая Львов. Садовой по-видимому так и не вырос в общенационального политика. А жаль. Все красиво начиналось. Но «прозрение» показательно. Выборы скоро. Пора как-то шевелиться», – написал эксперт.
Напомним, мэр Львова Андрей Садовый вчера написал на своей странице в Facebook, что он обратился к правительству Украины с просьбой признать культурную столицу Украины зоной экологического бедствия, так как без вмешательства Киева сам он не в состоянии решить мусорный вопрос.