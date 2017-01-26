валюта
СпецтемаМуждабаев: в России уже выбрали нового президента Украины

Львов отчитался о статусе очистки города от мусора

Львов отчитался о статусе очистки города от мусора
Во Львовской областной государственной администрации рассказали о статусе очистки города от скопившегося мусора, который не так давно стал скандалом национального масштаба. Как передаёт replyua.net со ссылкой на информацию телеканала «112», в четверг к 19.00 было вывезено порядка 35% контейнерных площадок твёрдых бытовых отходов, что эквивалентно 137 таким площадкам. Уточняется, что мусор со Львова вывозится на областные полигоны.

Директор департамента развития и эксплуатации ЖКХ ОГА Назарий Романчук уточнил, что по состоянию на утро 26 января 2017-го года объём твёрдого мусора суммарно составлял почти 1500 тонн, однако за один день городским властям удалось избавиться от трети этого мусора. Также Романчук отметил, что вовлечённые в уборку мусора службы не прекратят свою работу, пока город не будет очищен полностью.

Областные полигоны ТБО, принимающие мусор со Львова, предварительно заключили договорённость со львовскими властями о приёме городского мусора. Ранее сообщалось, что этот мусор будет вывозиться за границу. Решение по очистке города было найдено после того, как на проблему обратил внимание премьер-министр Украины Владимир Гройсман, поручивший городским властям в рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям найти способ избавиться от мусора.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: все новости о России, и все они очень плохие для нее
Важное за сутки
26 янв 2017
8413

Польские власти: Польша не представляет себе дальнейшего сотрудничества с Украиной

Ян Дзедзичак, вице-министр иностранных дел Польши, потребовал от украинских властей снятия запрета на въезд в Украину мэра польского города Перемышля Роберта Хомы. Как передает replyua.net со ссылкой

Последние новости

«Прощай, McDonalds»: Мексика бурно реагирует на решение Трампа

Киев финансирует убийство военных ВСУ на Донбассе — Семенченко

Следом за отоплением: Украину ждёт сильный рост тарифов на воду

Главный советник Трампа попросил СМИ «помалкивать»

Украина в топе: эксперты определили самые преданные страны в Европе

У Трампа рассказали, как заставят Мексику заплатить за стену

Львов отчитался о статусе очистки города от мусора

Шоу «Танцуют все» покидает украинское телевидение

Уснувшего на заседании генерала чуть не уволили из Минобороны Украины

Киев озвучил туристические ожидания на «Евровидение-2017»

Япония обрушилась на Путина в честь 25-летия дипотношений с Киевом

Учёные научили 3D-принтер печатать человеческую кожу

Розкрита чергова афера Коломойського на кілька мільйонів

Стрелки «Часов судного дня» сдвинулись на полминуты вперёд

В СБУ переконані, що допомогли меру Перемишля

Выплата пенсий «мёртвым душам» из «ЛНР» заблокирована — СБУ

Обзор услуг Укрсоцбанка

В РФ хочуть наслідувати приклад Китаю та обмежити Інтернет

Процедуру получения водительских прав в Украине решили изменить

Порошенко дав дозвіл на введення в Україну збройних сил НАТО

 Новости за день