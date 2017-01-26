Львов отчитался о статусе очистки города от мусора

Во Львовской областной государственной администрации рассказали о статусе очистки города от скопившегося мусора, который не так давно стал скандалом национального масштаба. Как передаёт replyua.net со ссылкой на информацию телеканала «112», в четверг к 19.00 было вывезено порядка 35% контейнерных площадок твёрдых бытовых отходов, что эквивалентно 137 таким площадкам. Уточняется, что мусор со Львова вывозится на областные полигоны.
Директор департамента развития и эксплуатации ЖКХ ОГА Назарий Романчук уточнил, что по состоянию на утро 26 января 2017-го года объём твёрдого мусора суммарно составлял почти 1500 тонн, однако за один день городским властям удалось избавиться от трети этого мусора. Также Романчук отметил, что вовлечённые в уборку мусора службы не прекратят свою работу, пока город не будет очищен полностью.
Областные полигоны ТБО, принимающие мусор со Львова, предварительно заключили договорённость со львовскими властями о приёме городского мусора. Ранее сообщалось, что этот мусор будет вывозиться за границу. Решение по очистке города было найдено после того, как на проблему обратил внимание премьер-министр Украины Владимир Гройсман, поручивший городским властям в рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям найти способ избавиться от мусора.