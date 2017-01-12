Житель Львовщины оборудовал теплицу для выращивания конопли

Житель Львовской области оборудовал на участке теплицу, где выращивал коноплю, однако сотрудники Департамента противодействия наркопреступности прикрыли выгодный бизнес, информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня.
Как стало известно, предприимчивый молодой человек вел бизнес на широкую ногу – в теплице были обнаружены вентилятор, термометр, таймер, а также другое оборудование для выращивания наркотического растения. Предпринимателем оказался 31-летний мужчина из Сколовского района. Правоохранители не только обнаружили теплицу, но и обыскали весь дом преступника. Сотрудники департамента изъяли около трех килограммов высушенной и измельченной марихуаны, и, по их словам, стоимость изъятых наркотиков на черном рынке может достигать трехсот тысяч гривен.
В правоохранительных органах было заведено уголовное дело по статье 309 части первой Уголовного кодекса – хранение наркотических средств. По другим статьям (о сбыте наркотических средств) производство пока не начиналось, сообщили представители Департамента по противодействию наркопреступности. Факт сбыта марихуаны пока не доказан, следствие продолжается.