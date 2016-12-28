На Львовщине скончались из-за ОРВИ женщина и ребенок

В Центре ОРВИ и гриппа Украинского центра мониторинга и контроля заболеваний сообщили о том, что во Львовской области из-за тяжелой формы ОРВИ скончались ребенок и женщина, информирует replyua.net.
У малыша четырех лет, а также у женщины 55 лет медики диагностировали РНК вирус гриппа А. Нужно отметить, что два других летальных исхода из-за осложнений, вызванных простудными заболеваниями, также были зафиксированы в Сумской области. На сегодняшний день резкое распространение заболеваемости зафиксировано в Одесской области. С 28 декабря во всех школах Одессы и области был введен карантин. За последнюю неделю в поликлиники Одесской области с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 18 тысяч граждан, из них больше половины – это дети.
Что касается ситуации по гриппу и ОРВИ в Киеве, она также остается сложной. В период с 19 по 25 декабря в медицинские учреждения столицы обратились 46 тысяч человек с симптомами простудных заболеваний, однако это почти на пять процентов меньше, чем неделей раньше.