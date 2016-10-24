Интерсити сбил женщину во Львовской области

На портале Львовской областной государственной администрации появилось сообщение о том, что во Львовской области под поезд попала женщина, передает replyua.net. Как стало известно, несчастный случай произошел в Бродовском районе – женщина попала под пассажирский состав, следующий из Львова в Киев, на регулируемом переезде.
Машинист поезда заметил женщину, переходившую пути, и применил экстренное торможение, однако Интерсити двигался на очень большой скорости, и наезда избежать не удалось. Женщина 1968 года рождения скончалась на месте. На место аварии выехала оперативно-следственная группа. В настоящий момент правоохранители выясняют, почему женщина находилась на путях в момент приближения пассажирского состава.
Напомним, что в минувший четверг, 20 октября, произошла серьезная железнодорожная авария в Винницкой области. На нерегулируемом переезде дизельный поезд наехал на лесовоз, в результате чего погибли три человека, находившиеся в грузовике. Также во время аварии пострадали машинист состава и его помощник. Обстоятельства происшествия выясняются.
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