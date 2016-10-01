Японцы открыли новый завод во Львовской области

Во Львовской области состоялось торжественное открытие нового предприятия. Как информирует replyua.net, об этом написал Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбуке. По словам украинского премьер-министра, японская компания Fujikura открыла второй завод в Украине, специализирующийся на изготовлении автозапчастей и производстве электроборудования.
Гройсман принял участие в открытии предприятия и отметил, что открытие завода на Львовщине стало отличным примером реальных иностранных инвестиций в украинскую экономику. По словам главы правительства, уже в самое ближайшее время в Украине построят еще четыре предприятия, которые позволят обеспечить рабочими местами несколько тысяч украинских граждан. Гройсман рассказал, что уже беседовал с руководством японской компании, и представители подтвердили свои планы относительно строительства еще четырех предприятий.
Напомним, что ранее японская компания Fujikura уже запустила одну фабрику в Украине. Компания занимается производством электроборудования, а также изготовлением комплектующих для автомобилей. Первое предприятие во Львовской области открылось в апреле текущего года.
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