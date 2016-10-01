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Японцы открыли новый завод во Львовской области

Японцы открыли новый завод во Львовской области
Во Львовской области состоялось торжественное открытие нового предприятия. Как информирует replyua.net, об этом написал Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбуке. По словам украинского премьер-министра, японская компания Fujikura открыла второй завод в Украине, специализирующийся на изготовлении автозапчастей и производстве электроборудования.

Гройсман принял участие в открытии предприятия и отметил, что открытие завода на Львовщине стало отличным примером реальных иностранных инвестиций в украинскую экономику. По словам главы правительства, уже в самое ближайшее время в Украине построят еще четыре предприятия, которые позволят обеспечить рабочими местами несколько тысяч украинских граждан. Гройсман рассказал, что уже беседовал с руководством японской компании, и представители подтвердили свои планы относительно строительства еще четырех предприятий.

Напомним, что ранее японская компания Fujikura уже запустила одну фабрику в Украине. Компания занимается производством электроборудования, а также изготовлением комплектующих для автомобилей. Первое предприятие во Львовской области открылось в апреле текущего года.

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