Районы Львова продолжают утопать в мусоре

В некоторых районах Львова практически перестали вывозить мусор, и местные жители, чтобы избавиться от свалок, начали мусор сжигать. По информации replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Игорь Зинкевич, депутат Львовского городского совета.
По его словам, на одной из свалок люди смогли быстро потушить огонь, однако в другом районе справиться с пожаром самостоятельно не получилось. Местным жителям, пишет Зинкевич, пришлось вызвать пожарную службу, поскольку огонь начал распространяться на близлежащие территории, в результате чего мог сгореть строительный вагончик. Нужно отметить, что проблема с вывозом мусора во Львове возникла после пожара на свалке в Больших Грибовичах, произошедшим в конце мая. С тех пор вывоз мусора осуществляется несвоевременно, и жители многих районов жалуются на зловонные запахи.
Власти города после пожара на свалке начали вывозить мусор в другие области Украины. Однако местные власти не поддержали эту идею и оказали сопротивление. В настоящий момент проблему так и не удалось решить, а ранее власти Запорожской области также отказались принимать мусор из Львова на своих полигонах.
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