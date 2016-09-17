Львов – культурная столица Украины

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Важное за день

27181 Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк Колишній член окупаційного уряду Криму Володимир Гарначук у своєму блозі зробив прогнози щодо перспектив розвитку Кримського півострова за умов відсутності води з Північно-кримського каналу, - про це

23961 Порошенко відкрито познущався над Путіним Президент України Петро Порошенко в іронічній формі під час форуму «YES» послав сигнал Кремлю, завивши, що він буде в числі перших, хто підтримає скасування санкцій проти Росії, адже йому боляче, що