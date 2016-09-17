Львов – культурная столица Украины

История Львова начинается в середине тринадцатого века. Город был назван в честь сына Галицко-Волынского князя Даниила Романовича, которым и был основан. Город расположен на берегу Полтвы среди холмов, и в 15-16 веках являлся основным торговым восточно-европейским центром и крупнейшим городом Украины. Город из-за расположения в «европейской» зоне развивается согласно европейским стандартам, что помогает ему стать архитектурной достопримечательностью, центром искусства и книгопечатания.
В конце 18 века город Львов входит в состав Австро-Венгрии, и именно в этот период в нем начинают развиваться технологии промышленности: в обиход внедряются керосин и газовые лампы, позднее появляются электричество и трамваи, воздвигаются театры, гостиницы, многочисленные общественные здания. В конце 19 века в городе начинается период культурного подъема не только в искусстве, но и в общественно-политической деятельности. К концу 20 века город становится историческим центром культуры и духовности Украины. Львов имеется в списке архитектурных памятников мира. Исключительная уникальность города наблюдается и на сегодняшний день за счет сочетания исторической самобытности и современного дизайна архитектурных сооружений. Город гармонично сочетает в себе много стилей: барокко, ампир, готика, рококо, романский стиль. Такое многообразие стилей объясняется тем, что, пребывая в различные времена под влиянием Польши и Австро-Венгрии, во Львов были приглашены мастера и архитекторы из разных городов. По уровню жизни населения Львов является одним среди лидирующих городов в Украине. Хорошо развит здесь туристический бизнес, торговля, имеется хорошая база для отдыха и развлечений. Сейчас здесь можно приобрести различные электроприборы, обувную и текстильную продукцию, сувениры и прочее.
Главное наследие города – архитектурные памятники. Именно они привлекают во Львов большое количество туристов из разных стран. На территории города проживало много народностей: украинцы, белорусы, поляки, русские, австрийцы, немцы, что и повлияло на формирование самобытности и культуры Львова. Каждая из народностей вносила в культуру и историю города свои обычаи. Львов – общепризнанная столица культуры Украины, ежегодно принимающая у себя большое число международных выставок, фестивалей и праздников. Среди них – Международный фестиваль Этновир, Праздники Пампуха и Шоколада и многое другое. По приезде в город осматривать его достопримечательности можно начиная с центральной части города. Построенная в 1381 году Ратуша на сегодняшний день является символом Львова. У ее входа расположены два льва, которые держат щиты с изображением герба города. В центральной части площади есть постройка 1835 года – Рынок. В городе есть много исторических зданий и музеев: музей оружия, мебели, музей-аптека и многие другие, расположенные на Центральной площади. Если имеется желание пройтись пешком, то лучше начать свой путь к площади Кропнивицкого, на которой расположен Храм Святой Елизаветы. В список исторических памятников входит Собор Святого Юра, расположенный на Юрьевой горе.
Один из наилучших театров Европы находится в Львове – Оперный театр. У своего входа он имеет красивейший фонтан, который изумляет каждого своей изысканностью и красотой. Кроме того, город богат костелами, церквями и соборами. В плане архитектуры наиболее интересны Кафедральный, Армянский и Доминиканский Собор Успения Девы Марии, построенный в готическом стиле. До наших дней дошли памятники старины – Пороховая башня и Городской арсенал, в котором расположен Музей оружия. Дворцы Львова также входят в число достопримечательностей – Дворец Коркнякта, в котором имеется выставка скульптур и Итальянский дворик, Дворец Потоцких, Любомрских. Неповторимыми скульптурными композициями привлекает внимание главный корпус Университета. Лычаковское кладбище, существующее с 1786 года, также считается достопримечательностью: на его территории расположены четыре тысячи скульптурных ансамблей и памятников.
К концу девяностых годов двадцатого века кладбище стало историческим музеем-заповедником. В Львове находится много парков с зеленью и чистым воздухом, предназначенных для отдыха детей и взрослых, что благотворно влияет на их здоровье и полноценный сон. В архитектурный ансамбль города отлично вписываются исторические памятники на улицах города и площадях. Сами улицы хранят память истории прошедших лет. Все исторические места описать невозможно, и лишь побывав в Львове, можно проникнуться всей его красотой и величием. Несомненно, после увиденных исторических достопримечательностей захочется оказаться здесь еще раз.
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