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Блогер рассказал о бегстве Плотницкого в Москву: эконом-класс и без охраны

Блогер рассказал о бегстве Плотницкого в Москву: эконом-класс и без охраныГлаварь террористической «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий улетел из оккупированного боевиками Луганска в столицу Российской Федерации Москву, о чем в своем «Фейсбуке» рассказал известный украинский публицист Денис Казанский. Как пишет replyua.net, блогер отмечает что, по словам писателя Захара Прилепина, он видел руководителя луганских террористов в аэропорту.

Так, в сообщении говорится: «Игорь Плотницкий только что прилетел в Москву. Он вылетел в столицу России на обычном рейсе. Для перелета он воспользовался эконом-классом. Абсолютно спокойный человек и без какой-либо охраны. Один, без никого. Зашел вместе со всеми в автобус, и вышел со всеми вместе. Следом пошли два оперативника, молодые, улыбались, местные, из Москвы. Эта история выглядит именно так. В какой-то момент мы с ним встретились глазами, однако он ничего не выказал. Он не выглядит ни на сколько озабоченным. Практически умиротворенный. С собой у него были только пиджак в чехле и маленькая сумка на плече. Все для жизни с ноля».
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