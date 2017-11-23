Блогер рассказал о бегстве Плотницкого в Москву: эконом-класс и без охраны

Так, в сообщении говорится: «Игорь Плотницкий только что прилетел в Москву. Он вылетел в столицу России на обычном рейсе. Для перелета он воспользовался эконом-классом. Абсолютно спокойный человек и без какой-либо охраны. Один, без никого. Зашел вместе со всеми в автобус, и вышел со всеми вместе. Следом пошли два оперативника, молодые, улыбались, местные, из Москвы. Эта история выглядит именно так. В какой-то момент мы с ним встретились глазами, однако он ничего не выказал. Он не выглядит ни на сколько озабоченным. Практически умиротворенный. С собой у него были только пиджак в чехле и маленькая сумка на плече. Все для жизни с ноля».
Отдать Львов Польше: в Госдуме озвучили громкое заявление о разделе Украины Россией
В прямом эфире ток-шоу на одном из российских пропагандистских телеканалов депутат российской Государственной думы Олег Нилов озвучил заявление, касающееся раздела украинской территории