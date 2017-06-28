Бійці 93-ї бригади взяли в полон російського контрактника у Луганській області – ЗМІ

У суботу, 24 червня, українські військові в Луганській області взяли в полон російського контрактника з Алтайського краю Віктора Агєєва. Про це інформує replyua.net з посиланням на Російську службу ВВС. Відомо, що Агєєва, який був представником розвідувальної групи збройних формувань самопроголошеної «ЛНР», було затримано в результаті її зіткнення з українськими військовими в районі села Жолобок Слов'яносербського району. Цю інформацію ВВС підтвердили джерела в Міноборони України і командуванні української 93-й окремої механізованої бригади.
Мати росіянина Світлана Агєєва дізналася документи свого сина на фотографіях, які надали виданню джерела. Фотографії паспорта і військового квитка Агєєва також опублікували українські журналісти. Агєєв, як розповіли його колишні товариші по службі, в 2015-2016 роки проходив строкову службу в Новочеркаську Ростовської області в полку зв'язку. Після звільнення, за словами одного з них, він «пішов служити на контракт у військову розвідку».
За словами Світлани Агеєвої, він підписав контракт 18 березня 2017 роки; новим місцем служби став Батайськ Ростовської області. Там, як пише видання, розквартирована 22-га окрема гвардійська бригада спеціального призначення ГРУ.