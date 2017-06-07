У Луганській області іде потужний бій, до евакуації готують дітей

Проросійські терористи спровокували бій неподалік населеного пункту Жолобок Попаснянського району Луганської області, передає replyua.net. За даними представників 53-ї окремої механізованої бригади, приблизно з 5:30 ворожі сили відкрили потужний вогонь по позиціях ЗСУ. Застосовувалася зброя різних калібрів: від кулеметів, гранатометів до артилерії 152 калібру. На даний час в районі населеного пункту Жолобок військова ситуація зберігає динаміку. Дані про поранених стануть відомими після завершення зіткнення. Військові 53-ї бригади також наголосили, що бойовики нарощували інтенсивність вогню з початку цього тижня.
Разом з цим, у штабі АТО заявили про сімох поранених і 1 загиблого військовому поблизу Кримського Луганській області. Як розповів виконуючий обов'язки голови цивільно-військової адміністрації селища Новотошківське і села Жолобок Попаснянського району Дмитра Кондратьєва, в селищі Новотошківське пошкоджений водопровід, розглядається питання евакуації дітей.
«У відповідності до наявних даних, ворог активно накопичує резерви та здійснює інші заходи, які варто розцінити як підготовку до наступу терористичних сил. Більше того, зросла активність диверсійно-розвідувальних груп противника », - йдеться в повідомленні штабу.