Блогер: в «ЛНР» начинаются «церковные чистки»

В «ЛНР» приступили к регистрации религиозных организаций, и «руководство республики», по сути, затеяло религиозные чистки на оккупированных территориях. Как передает replyua.net, об этом писатель и блогер Олена Степова пишет на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, теперь в «ЛНР» занимаются перерегистрацией всех религиозных организаций. «Понятия не имею, с чем это связано, но до сих пор в Свердловске-Должанске прекрасно уживались свидетели Иеговы, иудеи, мусульмане, протестанты и православие в лице МП. В городе работают мечеть, синагога, молебенные дома, церковь, но эта перерегистрация имущества, духа и святых отцов напоминает мне о канониках», пишет Степова.
По ее словам, можно привести пример войны каноников с православием в историческом аспекте. «Сотни вырезанных священников, которых каноники распяли на церквях, жуткие колонии каноников в Одессе», напоминает писатель. Также она разместила ссылку на источники в «ЛНР», где говорится о новой «системе перерегистрации». Такое обращение опубликовало «Министерство культуры, спорта и молодежи республики».