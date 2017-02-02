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У Бахмуті ветерани АТО продовжують блокувати залізницю. Приїхали озброєні копи

У Бахмуті ветерани АТО продовжують блокувати залізницю. Приїхали озброєні копи
В Бахмуті, що на Донеччині, ветерани антитерористичної операції та активісти заблокували рух поїздів. Про це на власній сторінці у соціальній мережі Фейсбук розповіла волонтер Одноріг Галина, передає replyua.net.

Згідно з повідомленням, на місце події нещодавно прибула велика кількість правоохоронців з автоматами, які заблокували проїзд автодорожньому транспорту. В той самий час вона оприлюднила і декілька фото, на яких видно учасників акції протесту. Користувачі соціальних мереж відзначають, що кількість учасників протесту з кожним днем збільшується. Учасники протесту, як і раніше, вимагають від української влади припинити фінансувати тероризм шляхом торгівлі (купівля власного ж вугілля з окупованої Донецької та Луганської області).

Як повідомлялося раніше, ветерани АТО заблокували залізничну дорогу ще 25-го січня на ділянці, яка сполучає Луганськ та Попасну. Учасникам протесту вдалося зупинити 12 поїздів, які перевозили загалом 700 вагонів вугілля. Наразі проти учасників акції було порушено кримінальне провадження. За словами заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки, така поведінка являється злочинною і може призвести до того, що мешканці Донбасу залишаться без тепла.
У Бахмуті ветерани АТО продовжують блокувати залізницю. Приїхали озброєні копи
У Бахмуті ветерани АТО продовжують блокувати залізницю. Приїхали озброєні копи
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