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Родственники умершего Болотова спешно бегут из «ЛНР» — блогер

Родственники умершего Болотова спешно бегут из «ЛНР» — блогер
В пятницу вечером, 27 января 2017-го года, умер первый главарь «ЛНР» Валерий Болотов. Смерть одного из лидеров сепаратистов в соцсетях уже связали с конфликтом между действующим руководством самопровозглашённой «Луганской народной республики» — в своём Facebook-аккаунте блогер Александр Чернов сообщил о спешном решении родственников умершего Болотова покинуть временно оккупированную территорию Стаханова с целью укрытия в РФ. Как передаёт replyua.net со ссылкой на сообщение Чернова, есть некоторые сведения, что Болотов собирался вернуться в «ЛНР», и якобы из-за этих амбиций его могли «убрать».

Официальных данных о причинах смерти Болотова не сообщается. Один из информационных центров сепаратистов уточнял, что Болотов скончался в своей московской квартире, ему «внезапно стало плохо» — предполагается, что мужчина получил несовместимый с жизнью сердечный приступ. Блогер отмечает, что если в смерти Болотова всё-таки есть «рука Москвы», то это лишь свидетельствует о монополизации власти в «ЛНР», что не является хорошей новостью для официального Киева.

В комментариях к этой публикации подписчики блогера отмечают, что Россия — не лучшее направление для родни Болотова, ведь экс-главарь «ЛНР» скончался именно там. В частности, подписчики вспоминают внезапную кончину родителей Плотницкого в РФ, а также смерть главного «оплотовца» Жилина, которая по странному стечению обстоятельств также произошла в РФ.

Родственники умершего Болотова спешно бегут из «ЛНР» — блогер
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