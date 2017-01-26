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Розвідка: Бойовики "ЛНР" готуються до ескалації конфлікту

Розвідка: Бойовики "ЛНР" готуються до ескалації конфлікту
Російсько-сепаратистські війська активно поширюють інформацію про те, що незабаром бойові дії на Луганщині будуть підсилюватися. Про це на власній сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-центр ГУР Міністерства оборони України, передає replyua.net.

«Центр інформаційного опору, Центр територіальних військ та Південного ПО Збройних сил РФ поширюють інформацію про те, що незабаром буде активізовано бойові дії на території Луганської області. Крім того мешканцям пропонують евакуюватися в сторону Російської Федерації, а також підготувати достатні запаси продовольчих товарів та питної води», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними розвідки, на окупованих територіях проводиться активна пропаганда проти Збройних сил України, які проросійські терористи звинувачують у порушенні міжнародного права та Мінських домовленостей. Як відомо, та окупованих територіях Донеччини та Луганщини фактично у всіх підрозділах бойовиків протягом останніх кількох тижнів значно знизився рівень дисципліни та збільшилася кількість випадків дезертирства і самовільного залишання військових сполучень. Така ситуація спричинена тим, що після закінчення контракту «військових» «ДНР» та «ЛНР» відмовляються звільняти.
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