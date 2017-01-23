Кремль все більше відмовляється від бойовиків "ЛНР" та "ДНР" - розвідка

На території окупованої Луганщини значно зростають втрати особового складу бойовиків 2 АК Збройних сил Російської Федерації. Про це у понеділок, 23-го січня, повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що командування 6-го окремого мотострілецького полку запропонувало вищим командирам розгорнути на території лікарні шахти Менжинського додатковий госпіталь, оскільки кількість поранених значно зростає по відношенню до кількості вилікуваних. «У зв’язку з тим, що фінансування з боку російської влади значно скоротилося, командування 2 АК ЗС РФ було змушене відмовити, оскільки грошей на утримання нового лікувального закладу в бойовиків немає», - наголосили у повідомленні розвідки.
Крім того у інформаційному листі ГУР зазначили, що вище командування луганських бойовиків наказало приховувати кількість загиблих та поранених шляхом оформлення їх як постраждалих в наслідок нещасних випадків. «Така ситуація викликала обурення в особового складу і призвела до загострення внутрішньої ситуації в лавах бойовиків «ЛНР». Це може призвести до значного збільшення випадків дезертирства», - додали в повідомленні.