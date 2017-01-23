На Донбассе мирные жители развернули под носом у террористов 43-метровый украинский флаг

Вчера в городе Станица Луганская, рядом с местом расположения пророссийских террористов состоялась церемония развертывания государственного флага Украины, длинна которого составила 43 метра, передает replyua.net. Сообщается, что участниками акции стали жители Донбасса, которым приходится пересекать КПП с обеих сторон, отметили в Станично-Луганской райадминистраци.
Как известно, Станицу-Луганскую называют одной из наиболее опасных точек в районе проведения АТО. В самом городе и его окрестностях все время слышны обстрелы пророссийских террористов. Но накануне на КПВВ «Станица Луганская» произошло неординарное событие – собравшиеся люди развернут сине-желтый флаг украинского государства. Таким образом, мирные жители проявили свою гражданскую позицию с целью показать свое стремление жить в независимой и соборной Украине. Всю акцию сопровождали лозунги «Станица Луганская является центром мира в Украине».
«Самое основное отличие акции в том, что все пересекшие КПВВ стали ее непосредственными участниками: присутствие флага Украины, многие люди плакали... Все стремятся к миру и единству и не хотят боли, плохого отношения и страданий», - заявили сотрудники администрации города.