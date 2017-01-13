В Луганской области запретили перевозки пассажиров ночью

Сотрудники правоохранительных органов Луганского региона на территории области отменили разрешение на перемещение в ночное время через блокпосты автомобильного транспорта, который осуществляет перевозки пассажиров, о чем сообщает региональная полиция.
Как информирует replyua.net, в соответствии с информацией ведомства, запрет начинает действовать в 22 часа и продолжается до шести часов утра. Относится это ко всем пассажироперевозкам, кроме международных рейсов. Введенный запрет также относится к перевозчикам нерегулярного типа, к примеру, тем, которые работают на заказ или же в режиме «такси».
В это же время в областном отделении полиции пояснили: «Введенные ограничения будут в силе до того момента, пока не будет выпущено специальное распоряжение. Вводились они в результате роста аварий, в которых принимал участие автотранспорт для пассажирских перевозок. Еще одним фактором, по которому ввели такие ограничения, стало недопущение фактов противозаконных перевозок грузов и запрещенных предметов». Как известно, вчера один из направляющихся через линию разграничения в пропускном пункте «Марьинка» украинцев предпринял попытку дачи взятки сотрудникам Государственной пограничной службы.