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В Луганской области запретили перевозки пассажиров ночью

В Луганской области запретили перевозки пассажиров ночью
Сотрудники правоохранительных органов Луганского региона на территории области отменили разрешение на перемещение в ночное время через блокпосты автомобильного транспорта, который осуществляет перевозки пассажиров, о чем сообщает региональная полиция.

Как информирует replyua.net, в соответствии с информацией ведомства, запрет начинает действовать в 22 часа и продолжается до шести часов утра. Относится это ко всем пассажироперевозкам, кроме международных рейсов. Введенный запрет также относится к перевозчикам нерегулярного типа, к примеру, тем, которые работают на заказ или же в режиме «такси».

В это же время в областном отделении полиции пояснили: «Введенные ограничения будут в силе до того момента, пока не будет выпущено специальное распоряжение. Вводились они в результате роста аварий, в которых принимал участие автотранспорт для пассажирских перевозок. Еще одним фактором, по которому ввели такие ограничения, стало недопущение фактов противозаконных перевозок грузов и запрещенных предметов». Как известно, вчера один из направляющихся через линию разграничения в пропускном пункте «Марьинка» украинцев предпринял попытку дачи взятки сотрудникам Государственной пограничной службы.
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