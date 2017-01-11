На Луганщині без води залишилася чверть мільйона людей - СММ ОБСЄ

У зв’язку з аварією на трубопроводі у Луганській області без водопостачання залишилося близько 250 тисяч людей. Про це у середу, 11-го січня, на сторінці у Фейсбуці повідомляє прес-центр Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає replyua.net.
Пошкодження трубопроводу сталося на Петрівській насосній станції у населеному пункті Артема. Наразі ця територія знаходиться під контролем Збройних сил України. Таким чином водопостачання було обмежено як і для громадян, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, так і для мешканців підконтрольної Україні частини Луганської області. Мешканці відразу кількох населених пунктів сьогодні не мають чистої води для приготування їжі.
«Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ відвідали місце, де проходить вищезазначена траса. Фахівці зі спеціальним обладнанням займаються ліквідацією наслідків аварії, ремонтують трубу. Ремонтні роботи проходять вже протягом другої доби. Наразі дана територія знаходиться під постійним наглядом спостерігачів ОБСЄ», - зазначається у інформаційному листі. Однак у повідомленні не вказали, що саме призвело до такої аварії. За попередньою інформацією, причиною прориву не було попадання міни або снаряду.