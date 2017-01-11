Плотницький хоче розраховуватися з Україною за воду її ж вугіллям

Самопроголошена «Луганська народна республіка» запропонувала українській стороні розрахуватися за отриману воду вугіллям з окупованих українських шахт. Тобто, віддати державі те, що їй і так належить, а воду отримувати даром. Про це заявив ватажок так званої «ЛНР» Ігор Плотницький, передає replyua.net.
За словами лідера терористів, до Луганська вода йде з українських підприємств. Наразі існує значний борг, який Плотницький збирається закрити вугіллям з окупованих шахт України. в той самий час він наголосив, що це тимчасові заходи, оскільки його «молода республіка» ще не встигла налагодити самостійний видобуток води для населення. «Ми готові платити за українську воду нашим вугіллям», - сказав бойовик.
Крім того Плотницький був змушений визнати те, що непідконтрольні Україні території вимушені підлаштовуватися під чіткий та суворий графік подачі води. Він додав, що протягом останнього часу ці графіки вдалося більшою мірою стабілізувати. «Раніше було дуже не зручно. Вода з кранів можна йти, а могла і не йти. Все залежало від того, що буде робити Київ, які рішення буде приймати. Наразі ми готові вести переговори з цього питання для покращення цієї ситуації», - заявив він.