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Віддав ноги в замін на інвалідне крісло та медальки. В мережі розповіли про нагороди в "ЛНР"

Віддав ноги в замін на інвалідне крісло та медальки. В мережі розповіли про нагороди в "ЛНР"
Проросійський найманець Новошахтинський Сергій, який став «ветераном війни» на стороні незаконного збройного формування «ЛНР», за «відвагу» та участь у бойових діях проти Збройних сил України отримав у нагороду у вигляді трьох медалей та інвалідного крісла. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів блогер Іраклі Комахідзе, передає replyua.net.

«Російський найманець, який приймав участь у бойових діях проти української армії, в результаті залишився без ніг. Після такого він вже не повернеться на фронт до своїх. За це йому вручили три «медальки», які фактично нічого не означають, та інвалідне крісло», - зазначив він. В той самий час блогер підкреслив, що це такий у терористів «бонус» за участь у не проголошеній війні з Україною.

Згідно з даними центру «Миротворець», вищезгаданий бойовик 21-го жовтня 2015 року отримав важкі поранення нижніх кінцівок у результаті підриву на протипіхотній міні в районі населеного пункту Станиця Луганська. Раніше також повідомлялося, що бойовики починають протестувати проти свого командування, частішають випадки бунтів. За даними розвідки, це пояснюється тим, що бойовикам перестали платити гроші за участь у бойових діях. В результаті інцидентів гинули як і рядові терористи, так і командири.
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