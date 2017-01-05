Боевики Луганска похитили пенсионера, использовавшего украинскую символику

В городе Луганске, который находится под контролем террористов непризнанной «ЛНР», боевиками был похищен мужчина пенсионного возраста. Как передает replyua.net, пенсионер в своем дворе разместил символику украинского государства. Такую информацию распространило издание «ЛІГА.net», сославшись на сведения местного населения. Житель Луганска Сергей, в частности, сообщил, что, возможно, на проукраински настроенного жителя был совершен донос со стороны соседей, так как с улицы сделанную им надпись «Україна понад усе» не было видно. Кроме того, сообщается, что пророссийские террористы организовали обыск в доме пенсионера, а затем его увезли несколько человек.
«Мне не известно, что с ним сейчас. Ходят слухи, что ему предъявили подозрения, как это здесь обычно бывает, в том, что он причастен к шпионажу, так как у него были найдены сине-желтые ленты», - рассказал житель Луганска.
Ранее стало известно о задержании сотрудниками СБУ жительницы города Покровска. Она исполняла заказы пророссийских террористов «ДНР», изготавливая фальшивую документацию. Полицейские открыли против нее дело, теперь ей угрожает тюремный срок на период от 8 до 15 лет.