Жители «ЛНР» требуют выплатить им зарплату

Бюджетники террористической «ЛНР» перестали получать зарплату, и первыми взбунтовались учителя, информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.
В сообщении СМИ говорится о том, что на территории, подконтрольной боевикам, учителя, медики и другие представители бюджетной сферы давно не получали заработную плату. Люди пишут о задержках в социальных сетях, волна недовольства среди бюджетников нарастает. Местные блогеры уже сообщили о том, что жители «ЛНР» вряд ли отважатся пойти против властей и начать настоящий бунт, ограничившись лишь гневными постами в соцсетях. Журналисты Радио Свобода подчеркивают, что против руководства «ЛНР» бюджетники точно не пойдут и будут терпеливо ждать выплат, жалуясь только на своих страницах в соцсетях.
У Плотницкого ранее заявили, что задержка выплат связана с тем, что не были выплачены налоги, и пообещали, что ситуация стабилизируется, однако время идет, а власти молчат и проблему не решают. Позже Плотницкий даже извинился перед бюджетниками Луганщины, а также обвинил прессу Украины в том, что она распространяет информацию, повышающую недовольство граждан.
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