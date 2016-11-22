валюта
СпецтемаТрагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки

Жители «ЛНР» требуют выплатить им зарплату

Жители «ЛНР» требуют выплатить им зарплату
Бюджетники террористической «ЛНР» перестали получать зарплату, и первыми взбунтовались учителя, информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.

В сообщении СМИ говорится о том, что на территории, подконтрольной боевикам, учителя, медики и другие представители бюджетной сферы давно не получали заработную плату. Люди пишут о задержках в социальных сетях, волна недовольства среди бюджетников нарастает. Местные блогеры уже сообщили о том, что жители «ЛНР» вряд ли отважатся пойти против властей и начать настоящий бунт, ограничившись лишь гневными постами в соцсетях. Журналисты Радио Свобода подчеркивают, что против руководства «ЛНР» бюджетники точно не пойдут и будут терпеливо ждать выплат, жалуясь только на своих страницах в соцсетях.

У Плотницкого ранее заявили, что задержка выплат связана с тем, что не были выплачены налоги, и пообещали, что ситуация стабилизируется, однако время идет, а власти молчат и проблему не решают. Позже Плотницкий даже извинился перед бюджетниками Луганщины, а также обвинил прессу Украины в том, что она распространяет информацию, повышающую недовольство граждан.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
21 ноя 2016
15787

Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»

Информационное агентство Newsader пишет, что 23 ноября Европейский парламент будет голосовать за резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих

21 ноя 2016
10661

Між Конгресом і Трампом вже почалось протистояння щодо України

Побоюючись можливих спроб новообраного господаря Білого Дому Дональда Трампа змінити зовнішню політику Сполучених Штатів, конгресмени-республіканці вже розробили план протидії «російській весні» у


Последние новости

СММ ОБСЄ досі не отримала повного доступу до ділянок розведення військ на Донбасі

Аксенов обвинил Украину в «преступлении против народа Крыма»

СБУ не володіє інформацією щодо обміну Сущенка

Бойцы АТО поставили на место маршрутчика

Почему Меркель блокирует предоставление безвиза Украине

Транш від МВФ: Знову затримки

Парижская прокуратура начала расследование против Олланда

В ГПУ озвучили количество осужденных за преступления против активистов Майдана

Додон готов тесно сотрудничать с Россией

Американо-российские отношения достигли критического уровня – Госдеп

Березовец: для Путина последним хорошим президентом был Обама

В Японии новое землетрясение и цунами

Госдеп США предупредил об угрозе новых терактов в Европе

Украина получила от ЕС дополнительно 54 млн евро на реформы

Аналитик: курс гривны должен стабилизироваться

Кортеж польского премьер-министра попал в ДТП в Израиле, есть пострадавшие

Пекар: после Революции Достоинства у Украины только два пути

Эксперты назвали еще один продукт, который продлевает молодость

Жители «ЛНР» требуют выплатить им зарплату

По решению суда гопредприятие «Антонов» должен выплатить России почти 3 миллиона долларов

 Новости за день