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Терористи відкривали вогонь по селам на Луганщині

Терористи відкривали вогонь по селам на Луганщині
Нещодавно проросійські терористи обстріляли села Попаснянського та Новоайдарського районів Луганської області. Про це розповідає прес-центр Луганської цивільно-військової адміністрації, передає replyua.net.

Згідно з повідомленням, у світлий період доби незаконні збройні формування обстрілювали селища Лопаскине та Кримське Новоайдарського району. Сепаратисти гатили з артилерії 152-мм калібру та зі станкових протитанкових гранатометів. Після настання півночі бойовики відкрили огонь зі стрілецької зброї по позиціях сил антитерористичної операції неподалік села Новоолександрівка Попаснянського району.

«Військовослужбовці Збройних сил України у свою чергу сумлінно дотримувалися режиму «тиші» та не відповідали на ворожі провокації. Дякувати Богу, під час обстрілів серед наших захисників нікого не вбито та ніхто не отримав поранення», - наголосили у інформаційному листі. як відомо, за минулу добу проросійські найманці порушували режим припинення вогню 37 разів, застосовуючи також заборонену Мінськими домовленостями зброю. Бандити також обстріляли район Станиці Луганської, чим унеможливили відведення військ з боку української армії.

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