валюта
СпецтемаМирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным | Посетите новый финансовый форум

Зона відчуження 2.0 - блогер показав як виглядає сьогодні окупований Луганськ (фото)

Зона відчуження 2.0 - блогер показав як виглядає сьогодні окупований Луганськ (фото)
Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці у Фейсбук поділився доволі сумними «краєвидами» окупованого міста Луганськ, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер нагадує, що вже скоро три роки, як Луганськ перебуває в окупації «турботливого русского мира». Це майже три роки повної ізоляції від зовнішнього світу, тотальної невпевненості у завтрашньому дні і всепоглинаючого страху. Звісно, російські пропагандисти і місцеві журналісти-запроданці без перестанку розповідають про успіхи недореспубліки і розхвалюють «самостійне» життя окремо від України, але дійсність виглядає трохи інакше.

Одна із місцевих мешканок у соціальній мережі оприлюднила фотографії міста, яке здається вимерлим. Щось не помітно на цих світлинах ні яскравих барв, ні радісних облич, ні натовпів щасливих людей. Чомусь замість екстазу та повальної ейфорії ми побачимо пусті і безлюдні вулиці, зруйновані будинки і занедбані двори. І скрізь - незмінна пропаганда «русского мира». У цій клоаці, наповненій сірістю і безпросвітністю, кожен шукає свого способу втішитись. Для когось ним стає єдиний не дефіцитний у цих краях продукт - горілка, а, можливо, для когось – надія, що Луганськ колись нарешті повернеться додому.
Зона відчуження 2.0 - блогер показав як виглядає сьогодні окупований Луганськ (фото)
Зона відчуження 2.0 - блогер показав як виглядає сьогодні окупований Луганськ (фото)
Зона відчуження 2.0 - блогер показав як виглядає сьогодні окупований Луганськ (фото)
Зона відчуження 2.0 - блогер показав як виглядає сьогодні окупований Луганськ (фото)
Зона відчуження 2.0 - блогер показав як виглядає сьогодні окупований Луганськ (фото)
Зона відчуження 2.0 - блогер показав як виглядає сьогодні окупований Луганськ (фото)
Зона відчуження 2.0 - блогер показав як виглядає сьогодні окупований Луганськ (фото)

Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Суд может запретить Великобритании выходить из ЕС - Reuters

Коррупция обошлась бюджету африканской страны в 1 миллиард долларов за десятилетие

МИД Украины выразило протест в связи с визитом Путина в оккупированный Крым

Зона відчуження 2.0 - блогер показав як виглядає сьогодні окупований Луганськ (фото)

Путин в Крыму: У нас ведь лишних денег нет в стране

Переграв? НАТО розгорне свої батальйони у Східній Європі вже до літа 2017 року

Знаменитую на весь мир "Афганскую девочку", ставшую символом войны, арестовали сегодня в Пакистане

Двірники показали приклад «російського патріотизму», використавши прапор як мішок для сміття (відео)

Порошенко назвав фарсом російського судилища фейкові справи проти українців Карпюка та Клиха

Коммунальщики в Волгограде собирают мусор в российский флаг (ВИДЕО)

У Росії вже заявляють, що немає різниці між Трампом і Клінтон

В Италии новое землетрясения - 5,4 балла

Миттеран и Олланд - лучший и худший президент Франции - французы

Сервіс по-російськи: Сбербанк оштрафував клієнта на 42 мільйони, посилаючись на судове рішення від 1900 року

Манн: Порошенко допускает все больше ошибок

Франция: Великобритании не удастся выйти из ЕС, оставив лишь то, что ей выгодно

67 детей крымских татар остались без отцов из-за репрессий Кремля

Бойовики ІД маскуються під мирне населення

Израиль отозвал своего представителя в ЮНЕСКО в знак протеста

«Немає різниці село чи Москва, скрізь - безнадія» - Саша Сотник показав як живе російська глибинка (відео)

 Новости за день