Зона відчуження 2.0 - блогер показав як виглядає сьогодні окупований Луганськ (фото)

Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці у Фейсбук поділився доволі сумними «краєвидами» окупованого міста Луганськ, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що вже скоро три роки, як Луганськ перебуває в окупації «турботливого русского мира». Це майже три роки повної ізоляції від зовнішнього світу, тотальної невпевненості у завтрашньому дні і всепоглинаючого страху. Звісно, російські пропагандисти і місцеві журналісти-запроданці без перестанку розповідають про успіхи недореспубліки і розхвалюють «самостійне» життя окремо від України, але дійсність виглядає трохи інакше.
Одна із місцевих мешканок у соціальній мережі оприлюднила фотографії міста, яке здається вимерлим. Щось не помітно на цих світлинах ні яскравих барв, ні радісних облич, ні натовпів щасливих людей. Чомусь замість екстазу та повальної ейфорії ми побачимо пусті і безлюдні вулиці, зруйновані будинки і занедбані двори. І скрізь - незмінна пропаганда «русского мира». У цій клоаці, наповненій сірістю і безпросвітністю, кожен шукає свого способу втішитись. Для когось ним стає єдиний не дефіцитний у цих краях продукт - горілка, а, можливо, для когось – надія, що Луганськ колись нарешті повернеться додому.
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