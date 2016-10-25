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Екс-голова «парламенту ЛНР» розповів, хто закатував до смерті героя «Новоросії» – Геннадія Ципкалова

Екс-голова «парламенту ЛНР» розповів, хто закатував до смерті героя «Новоросії» – Геннадія Ципкалова
Колишній глава «парламенту ЛНР» Олексій Карякін, який утік з Луганська в Росію, не так давно раптово перетворився з героя «Новоросії» на ворога народу, розповів, хто стоїть за вбивством екс-голови «ради міністрів» Геннадія Ципкалова. Про це на своїй сторінці в Facebook пише відомий блогер Денис Казанський, посилаючись на інтерв’ю Карякіна російським ЗМІ, передає replyua.net.

На думку Карякіна, саме люди Ігоря Плотницького закатували до смерті героя «Новоросії» – Геннадія Ципкалова, який брав участь у захопленні Луганської СБУ в квітні 2014 року. Виявилося, що у борця з київської хунтою були переламані ребра, численні гематоми. Це була мученицька смерть. Його катували. Одна рука була розбита. Мабуть, молотком катували. «Геннадій Миколайович загинув, борючись. Він загинув в бою».

«Не зрозуміло тільки, чи то це Геннадій Миколайович «укроп» чи це глава ЛНР «укроп», раз «убив в бою» легендарного антифашиста. Вже зовсім нічого не можна зрозуміти в шизофренічною світу молодої республіки. Якась «Пастка 22» виходить», – прокоментував Денис Казанський.

За словами Карякіна, Плотницький оточив себе покидьками, які не знають, що таке честь. Він оточив себе тими, хто не стояв на захисті луганської землі. Генеральна прокуратура – це його кишенькові солдатики на чолі з Зауром Рауфовичем Ісмаїловим, який відсидівся в Харкові. Його заступник, який повідомив, що Геннадій покінчив життя самогубством, боячись за своє життя – він був проти нас. Він в АТО служив. Ці люди зараз наводять лад в республіці. Ми розуміємо, який порядок вони наводять. На сьогоднішній день підприємці залякані. Їх дійсно обклали даниною. Прокуратура обклала всіх даниною і варто тільки здогадуватися, куди йдуть всі гроші.

«Поки Карякін знаходив спільну мову з Плотницьким, він чомусь мовчав. Нічого не говорив ні про яку данину. А як виперли його зі злодійської республіки, так відразу ж став Карякін про бандитів на сході правду розказувати. Дивно, правда?», – задається питанням блогер.

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24 окт 2016
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24 жовтня керівник російського театру «Сатирикон» Костянтин Райкін виступив на сьомому з'їзді Спілки театральних діячів Росії з великою промовою проти цензури – і про боротьбу держави «за моральність


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