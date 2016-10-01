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Казанский: гордый луганский народ не строит заводы

Казанский: гордый луганский народ не строит заводы
В Луганской области, городе Сватово, который находится под контролем Украины, завершается строительство предприятия по отгрузке и приему масличных и зерновых культур, принадлежащего компании Нибулон. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Денис Казанский.

По словам журналиста, кровавая хунта планирует ввести комплекс в эксплуатацию через несколько недель, и предприятие позволит трудоустроить примерно сто человек, которые живут в «оккупированном карателями Сватово». В террористической «ЛНР», пишет Казанский, ничего подобного уже не увидишь, и город Луганск свободен от фашистской хунты, - он живет по своим правилам. Журналист подчеркивает, что гордый луганский народ никогда не станет кормить карателей, поэтому заводы там давно не строятся.

А очень мудрое и справедливое руководство «независимой республики» ведет «верную» политику экономического удушения всей Украины. Луганское правительство специально останавливает шахты, чтобы «не досталось никому», а также распиливает все предприятия олигархов на металлолом. Кстати, «фашисты» установят на предприятии в Сватово новейшее оборудование известных мировых компаний, сообщает Казанский.

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