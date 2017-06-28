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Блогер: це лайно не варте уваги українців

Блогер: це лайно не варте уваги українців
Блогер Mason Lemberg у дописі в соціальній мережі ділиться враженнями від чергового скандалу за участю партії «Самопоміч», - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, блогер зауважує, що подивився «кіно», на якому члени організованого злочинного угруповання вдають з себе жертв режиму. Перебуваючи під керівництвом одного добре відомого члена партії європейського зразка (такої собі «візьми і зроби»), чоловіки вражають екіпіруванням – дорогі каски, бронежилети та інше спорядження. І все це в Кіровоградській області, далеченько від лінії фронту! – наголошує блогер. Крім того, наявні і так звані «плакальщиці» - жінки, які гучно лементують «б’ють, вбивають, рятуйте». Саме така технологія тиску на емоції застосовувалась спочатку на Майдані щодо «Беркуту», а потім на Донбасі.

Блогер, яка поширила це відео, може похвалитись сприянням з боку впливових нардепів, проте її аудиторія не така й широка. Але цей конкретний відеозапис розійшовся з тисячею вподобань та шістьма з половиною тисячами поширень. Серед тих, хто репостить, здебільшого антилюди з прапорами терористичних організацій «ДНР» на аватарах. От і вся програма дій партії європейського зразка. Ділитись посиланнями чи збільшувати аудиторію тих, хто переглянув відео, блогер не збирається – за його словами, таке лайно не варте уваги українців та нашого обговорення.
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