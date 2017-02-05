В киевской школе-интернате массовое отравление

Массовое отравление детей произошло в киевской музыкальной школе-интернате имени Лысенко, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель. Как стало известно, дети начали жаловаться на плохое самочувствие вчера утром, 4 февраля.
Симптомы отравления врачи диагностировали у одного мальчика и шести девочек в возрасте от 10 до 17 лет. Все дети были срочно госпитализированы в инфекционное отделение одной из больниц Киева. Врачи поставили предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. В настоящий момент устанавливаются причины отравления, однако, по предварительной версии, ученики интерната употребляли некачественные продукты питания. Школа-интернат имени Лысенко считается одним из ведущих украинских учебных заведений в сфере подготовки музыкантов концертного профиля высокой квалификации.
Именно эту музыкальную школу в свое время окончили самые известные и талантливые украинские музыканты и композиторы двадцатого века. Напомним, что совсем недавно массовое отравление детей было зафиксировано в городе Каменец-Подольский. Симптомы острой кишечной инфекции были диагностированы у 18 участников танцевального коллектива, которые приехали выступать из Бровар Киевской области.