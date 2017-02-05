валюта
СпецтемаПрезидент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

В киевской школе-интернате массовое отравление

В киевской школе-интернате массовое отравление
Массовое отравление детей произошло в киевской музыкальной школе-интернате имени Лысенко, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель. Как стало известно, дети начали жаловаться на плохое самочувствие вчера утром, 4 февраля.

Симптомы отравления врачи диагностировали у одного мальчика и шести девочек в возрасте от 10 до 17 лет. Все дети были срочно госпитализированы в инфекционное отделение одной из больниц Киева. Врачи поставили предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. В настоящий момент устанавливаются причины отравления, однако, по предварительной версии, ученики интерната употребляли некачественные продукты питания. Школа-интернат имени Лысенко считается одним из ведущих украинских учебных заведений в сфере подготовки музыкантов концертного профиля высокой квалификации.

Именно эту музыкальную школу в свое время окончили самые известные и талантливые украинские музыканты и композиторы двадцатого века. Напомним, что совсем недавно массовое отравление детей было зафиксировано в городе Каменец-Подольский. Симптомы острой кишечной инфекции были диагностированы у 18 участников танцевального коллектива, которые приехали выступать из Бровар Киевской области.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Президент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
04 фев 2017
9479

В Белом доме подтвердили, что Тимошенко слишком «маленький» человек, чтобы на нее тратил свое время Трамп

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн пишет о том, что Юлия Тимошенко ухитрилась встретиться с Дональдом Трампом раньше, чем все украинские официальные лица. Через лоббистов

Последние новости

Трампу відмовлено в відновленні дії скандального указу

Опубликованы фото и видео с места убийства одного из главарей «ЛНР»

Многоэтажку в Донецке украсили украинским флагом

Країни Балтії будують паркани на кордоні з Росією

В Ирмино боевик «ЛНР» взорвал магазин, где ему «померещились» ВСУ

В ЄС подовжать російські санкції

Климкин прокомментировал идею снятия санкций с России

Блогер: відносини Путіна з Трампом зіпсуються точно так, як і з іншими світовими лідерами

Эксперт: Трамп исправил ошибку Обамы: Иран снова под санкциями

В киевской школе-интернате массовое отравление

Шевцова: политика Трампа отличается от политики Обамы и несет прямую угрозу для Кремля

Эксперт: Порошенко чуть ли не единственный в Украине, кто сможет говорить с Трампом «на одном языке»

Психолог рассказала, какие браки распадаются чаще всего

Разговор Порошенко с Трампом показал, что их встреча может предрешить ход войны на Донбассе, – дипломат

Медики порекомендували рецепти боротьби з авітамінозом

Синоптики предупредили об опасности в западных областях

Эксперт: ждите от Тимошенко рассказа о том, что это, якобы она договорилась о визите Порошенко в Вашингтон

Манн: высказыванием о Путине Трамп ничуть не удивил, предвыборные обещания по-прежнему сбываются

Чалый обозначил главное достижение в переговорах президентов США и Украины

Пятигорец: тот, кто кричит «нам нужен мир любой ценой» еще не столкнулся с войной воочию

 Новости за день