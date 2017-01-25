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На Московском мосту в столице зафиксирована пробка в три километра

На Московском мосту в столице зафиксирована пробка в три километра
25 января, в среду, на Московском мосту в столице образовалась многокилометровая пробка, информирует replyua.net со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Пробки».

По состоянию на три часа дня движение по Московскому мосту было полностью парализовано, и пробка растянулась почти на три километра, - затор начинался в районе проспекта Маяковского и заканчивался уже в сторону правого берега. Причиной масштабной пробки стали сразу два дорожно-транспортных происшествия. В одном из них автомобиль сильно развернуло в результате столкновения с другим легковым автомобилем, и у первого авто полностью был смят передний бампер. В другом ДТП автомобили получили мелкие повреждения. Несколько часов на месте аварий работали сотрудники полиции. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в ДТП.

Напомним, что сегодня в Гидрометцентре предупредили о резкой смене погодных условий. Водителей просят быть очень внимательными во время движения. Сегодня ночью в большинстве регионов страны резко похолодает, местами столбик термометра завтра опустится до -20 градусов. 27 января в восточных областях может похолодать до -24 градусов.
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