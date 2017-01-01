Над Техасом произошло столкновение двух самолетов, есть жертвы

В воздушном пространстве над территорией города Мак-Кинни, который располагается в американскои штате Техас, произошло столкновение двух самолетов, о чем сообщает Associated Press.
Как информирует replyua.net, управлявшие легкомоторными авиасуднами капитаны действовали согласно правилам полетов визуального типа, в результате чего они не поддерживали связь с оператором. Жертвами чрезвычайного происшествия с летающими машинами стали три человека. Сообщается также, что трагический инцидент имел место рядом с частным аэропортом, на расстоянии 55 километров к западу от города Даллас. В местном управлении авиации, в свою очередь, сделали заявление, что пилоты обеих самолетов осуществляли полеты по правилам визуальных полетов, через что они не выходили на связь с диспетчером непосредственно перед самим столкновением. В настоящее время проводится расследование обстоятельств столкновения. Местные средства массовой информации добавляют, что после столкновения в небе один из легкомоторных самолетов упал на автомагистраль, а другое воздушное судно – на помещения складов.
Напомним, ранее сообщалось, что в водах Черного моря потерпел крушение российский Ту-154, который следовал из России в Сирию. В результате аварии погибли все пассажиры авиасудна, в том числе и экипаж, - 92 человека.