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Над Техасом произошло столкновение двух самолетов, есть жертвы

Над Техасом произошло столкновение двух самолетов, есть жертвы
В воздушном пространстве над территорией города Мак-Кинни, который располагается в американскои штате Техас, произошло столкновение двух самолетов, о чем сообщает Associated Press.

Как информирует replyua.net, управлявшие легкомоторными авиасуднами капитаны действовали согласно правилам полетов визуального типа, в результате чего они не поддерживали связь с оператором. Жертвами чрезвычайного происшествия с летающими машинами стали три человека. Сообщается также, что трагический инцидент имел место рядом с частным аэропортом, на расстоянии 55 километров к западу от города Даллас. В местном управлении авиации, в свою очередь, сделали заявление, что пилоты обеих самолетов осуществляли полеты по правилам визуальных полетов, через что они не выходили на связь с диспетчером непосредственно перед самим столкновением. В настоящее время проводится расследование обстоятельств столкновения. Местные средства массовой информации добавляют, что после столкновения в небе один из легкомоторных самолетов упал на автомагистраль, а другое воздушное судно – на помещения складов.

Напомним, ранее сообщалось, что в водах Черного моря потерпел крушение российский Ту-154, который следовал из России в Сирию. В результате аварии погибли все пассажиры авиасудна, в том числе и экипаж, - 92 человека.
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