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ЧП в Одесской области: мужчина обезглавил женщину и ее 2-летнюю дочь

ЧП в Одесской области: мужчина обезглавил женщину и ее 2-летнюю дочь
Одесскую область и даже всю Украину всколыхнуло жуткое чрезвычайное происшествие – злоумышленник, мужчина в Овидиопольском районе региона после того, как убил женщину и ее дочь, обезглавил тела и поджег здание, пытаясь «замести» следы преступления, о чем пишет «Интерфакс-Украина».

Как информирует replyua.net, источники в правоохранительных органах рассказал, что тушившие пожар сотрудники государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области обнаружили в горящем здании тела погибших. Сообщается также, что стражам порядка удалось установить личность подозреваемого в совершении жуткого двойного убийства – 31-летнего мужчины. В настоящее время принимаются меры по его задержанию. Отмечается, что мужчина, которого подозревают полицейские, первоначально пытался скрыться на автотранспортном средстве, после чего удалился пешком.

ЧП в Одесской области: мужчина обезглавил женщину и ее 2-летнюю дочь


К сотрудникам полиции поступила информация о том, что в одном из жилых домов в поселке городского типа Овидиополь произошло возгорание. В ходе проверочных работ в помещении было найдено обезглавленное тело женщины, а рядом, в одной из комнат – труп ребенка. В ходе оперативно-следственных действий правоохранители установили личности жертв. По данным правоохранителей, ими оказались женщина в возрасте 42 лет и ее маленькая дочь двух лет.
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