Нове російське нещастя: в аварії загинули співробітники ФСБ

«Чорна неділя» для Російської Федерації продовжується. Цього разу втрат зазнало інше силове відомство – Федеральна служба безпеки, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали, оприлюднені виданням newsru.com.
Так, сьогодні, двадцять п’ятого грудня 2016 року, стало відомо про дорожньо-транспортну пригоду, що призвела до смертельних наслідків. У Північній Осетії, поблизу села Гізель, автомобіль врізався в лінію електропередачі. В автівці перебували п’ятеро осіб – троє чоловіків і дві жінки. За попередньою версією, водій на великій швидкості не справився з керуванням і не зміг уникнути зіткнення з опорами. Всі п’ятеро осіб, які перебували в авто, померли від отриманих травм на місці події.
Спочатку правоохоронці вирішили встановити особу померлих. Після ретельної перевірки вдалось з’ясувати, що всі п’ятеро є співробітниками Федеральної служби безпеки і працювали в Управлінні Північної Осетії. Як запевняють правоохоронці, на місці події зараз працюють експерти-криміналісти. Наразі не повідомляється ні імен загиблих, ні обставин, за яких вони потрапили в аварію. Силовики пообіцяли інформувати журналістів про нові докази, отримані слідством.