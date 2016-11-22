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В Киеве массовое отравление детей

В Киеве массовое отравление детей
В Киевской областной государственной администрации сообщили о массовом отравлении школьников, информирует replyua.net. Как стало известно, симптомы пищевого отравления медики диагностировали у 11 школьников из Броваров.

25 детей из Броваров ездили на соревнования в Черкасскую область, в Каменку, и у одиннадцати детей врачи диагностировали отравление в очень тяжелой форме. Источник отмечает, что дети в критическом состоянии, у всех поднялась температура до сорока градусов. В таком состоянии дети ехали в поезде до Киева, который должен быть прибыть в столицу около пяти утра. По сообщению источника, отравившихся детей должны были прямо с вокзала отправить на каретах «скорой помощи» в Броварские больницы.

Кроме того, некоторых школьников могут госпитализировать в инфекционные отделения больницы Борисполя. Официально эту информацию пока нигде не прокомментировали. Напомним, что еще одно массовое отравление детей было зафиксировано во Львове в начале этого месяца. В университетском кафе отравились 18 человек, и среди них было много детей.
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