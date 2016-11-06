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В Сумах появилось ярко-розовое озеро

В Сумах появилось ярко-розовое озеро
Сегодня жители города Сумы в растерянности – по каким-то неизвестным причинам вода озера в одном из городских парков неестественно изменила свой цвет и стала ярко-розовой – об этом на своей странице в Facebook сообщила Елена Павлова.

Как информирует replyua.net, фото водоема, расположенного в детском городском парке «Сказка» вблизи проспекта Шевченко, поразило многих пользователей социальных сетей. Павлова, первой разместившая его фото в социальной сети, пошутила, что Сумы – настолько аутентичный украинский город, что в его прудах вместо воды находится борщ.

В то же время, причин для такого юмора и оптимизма не очень много – такая резкая смена цвета озера, скорее всего, связана с серьезным химическим загрязнением его вод либо нарушением экосистемы водоема. Такое же предположение сделали пользователи социальных сетей – по их мнению, вода изменила цвет из-за выбросов одного из химических предприятий города. По мнению других сумчан, вода в озере порозовела из-за цветения водорослей. Официальные власти города и природоохранные организации пока никак не отреагировали на этот странный феномен.

В Сумах появилось ярко-розовое озеро

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