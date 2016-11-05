В Киеве прикрыт нелегальный цех по производству пива

Сотрудники Нацполиции Киева обнаружили нелегальный цех, где производился пенный напиток. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, работа пивного цеха была остановлена накануне, 4 ноября.
Как стало известно, цех прикрыли сотрудники отдела по Голосеевскому району департамента защиты экономики управления Нацполиции по Киеву. Полицейские рассказали, что мини-пивоварня располагалась в промзоне Голосеевского района, на улице Промышленная. Сотрудники цеха работали в небольшом одноэтажном здании, однако работа кипела круглые сутки. Перед сотрудниками полиции предстала довольно неприятная картина, когда они зашли в помещение.
В помещении ремонта никогда не было, и штукатурка осыпалась непосредственно на продукцию, кроме того, по всему цеху валялись канистры и отходы производства, мешки с сырьем складывали в крошечной комнате, на стенах которой полицейские обнаружили плесень. Вода для производства пенного напитка набиралась прямо из-под крана. По словам полицейских, в этом цеху могли производить до десяти тонн продукции ежемесячно.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter