Количество преступлений в Киеве возросло на 50 процентов

В столице Украины растет преступность – только за первые девять месяцев текущего года количество преступлений возросло на 52 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, такие данные приводят в Нацполиции Киева.
С начала текущего года было совершено больше 62 тысяч преступлений, а за аналогичный период 2015 года – меньше 41 тысячи преступлений. Наибольший рост полицейские фиксируют только в нескольких «категориях» - это карманные кражи, угон автомобилей, грабежи на улице, кражи из автомобилей. Впрочем, темпы роста преступности в Киеве постепенно сокращаются. Если, к примеру, в начале прошлого года темпы роста были зафиксированы на уровне двухсот процентов, то в настоящее время они составляют около 15 процентов.
Постепенно сокращается количество самых тяжких преступлений, и, в основном, полицейские стали часто фиксировать только мелкие кражи. С января по август в Киеве было совершено 17 тяжких преступлений, а за такой же период прошлого года – 21 тяжкое преступление. Напомним, что ранее стало известно о том, что Япония передала Нацполиции 1,6 тысяч авто в этом году.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter