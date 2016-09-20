Рекордное количество угонов авто в Киеве

За прошедшие сутки в столице Украины было угнано восемь автомобилей, о чем сообщают в правоохранительных органах Киева. По информации replyua.net, все восемь транспортных средств были похищены в темное время суток.
В частности, первый сигнал об угоне на пульт дежурных поступил от 23-летнего киевлянина, заявившего о том, что ночью из его гаража на Кулибина исчез автомобиль ЗАЗ-110557. Чуть позже в полицию обратился 28-летний житель Киева, который сообщил об угоне мотоцикла Хонда в Днепровском районе, на улице Лобачевского. В Дарницком районе в минувшие сутки были угнаны автомобили Тойота и Дэу, припаркованные во дворах жилых домов. По улице Филатова, что в Печерском районе, злоумышленники завладели автомобилем АЗЛК-21412.
На улице Вильямса, что в Голосеевском районе, угнали внедорожник Тойота, а в Подольском районе, на улице Мостицкой, владелец Дэу не обнаружил своего авто, когда утром спустился во двор. В полиции отметили, что в настоящее время разыскивают злоумышленников, однако ни одно из восьми дел об угоне пока не было раскрыто к этому часу.
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