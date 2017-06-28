Эксперт: у всех рейтинги падают, и только у Кличко он остается неизменным

Группа «Рейтинг» провела новый опрос среди украинцев, и более 70 процентов респондентов, заявили о том, что пойдут на выборы мэра Киева, а еще почти 39,5 процентов изъявили желание снова проголосовать за Виталия Кличко.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, Алексей Боровский, кандидат социологических наук, прокомментировал результаты опроса, отметив, что в 2015 году, когда проходили выборы, рейтинг Кличко доходил до 40 процентов, и сейчас он остается на прежнем уровне. «Такой динамики нет ни у одного из известных украинских политиков. Это результат, прежде всего, оценки его деятельности за два года на посту мэра Киева. Политические заявления оппонентов или отношение к Кличко могут быть разными, но цифры говорят сами за себя», считает Боровский.
По его мнению, деятельность главы города положительно оценивают разные слои населения, кроме того, по всей стране, во всех регионах, условия жизни продолжают ухудшаться, а в столице жизнь была и остается лучше, поэтому люди не особо хотят перемен.