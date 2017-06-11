Блогер: я не хочу видеть в Киеве мэра с кремлевскими друзьями Путина

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Известная украинская блогер Лиза Богуцкая на своей странице в Facebook пишет о том, что после вчерашних крестин дочки Шуфрича породнились по-кумовски семьи Владимира Кличко и Виктора Медведчука. «Так вот. Помните, друзья. Мой пост про Володино поражение в последнем бою? Господи, сколько же тогда обрушилось в мой адрес гневных комментариев! Ужас! «Лиза! Вы уже совсем умом тронулись! Причем тут Володя? Это Виталик в политику полез. Володя – честный человек и хороший боксер!», – написала блогер.Как она пишет, тогда она отвечала, сколько могла, что «Вы еще не все знаете. Когда узнаете – удивитесь». Лиза Богуцкая отмечает, что тогда, кстати, не об этих крестинах, конечно же, шла речь. О другом, но и этого теперешнего события достаточно, чтобы все поняли, что нас окружает клан, который тесно связан с Кремлем. «Как там говорится? Король умер. Да здравствует король?», – резюмировала Богуцкая.Как отмечает еще один блогер Мирослав Олешко, как-то все равно на решение Владимира Кличко, но он никогда больше не проголосует за Кличка старшего на выборах мэра. «Я не хочу видеть в Киеве мэра с кремлевскими друзьями Путина», – резюмировал Мирослав Олешко.