Новое обещание Кличко о модернизации Киевского зоопарка, - выполнено

Виталий Кличко, столичный мэр, дал новое обещание – он должен презентовать концепцию развития зоопарка Киева, а также до конца текущего года приступить к работе по модернизации зверинца.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «Слово и Дело», еще в июне этого года мэр Киева заявил о том, что в конце 2016 года столичные власти презентуют концепцию и сразу приступят к работе по полной реконструкции самого известного зверинца в стране. По словам Кличко, работа по модернизации столичного зверинца будет продолжаться два-три года, и в течение этого времени зоопарк полностью преобразится. Нужно отметить, что господин Кличко свое обещание выполнил, причем это произошло намного раньше, чем было обещано. Презентация состоялась в июле, а вчера корреспонденты «Слова и Дела» побывали в столичном зверинце.
Кирилл Трантин, директор зоопарка, рассказал, что сейчас собираются все данные, чтобы в ближайшее время объявить тендер на проектирование. Трантин подчеркнул, что реконструкция зверинца будет включать в себя шесть этапов, и на первом этапе будут полностью реконструированы помещения, где содержатся приматы.
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