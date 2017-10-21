Эксперты назвали лучшие рестораны и кафе Киева

Эксперты популярного портала TripAdvisor обнародовали рейтинг самых лучших заведений столицы Украины. Как сообщает replyua.net, список заведений был составлен на основе отзывов путешественников из разных стран.
В один рейтинг были включены рестораны национальной кухни, авторские рестораны и даже кафе быстрого питания. Впрочем, специалисты все заведения «проверяли» сразу по нескольким показателям, и в итоге получилось сразу четыре списка. В рейтинге «Рестораны высокой кухни» лидируют Канапа, ВАО, BEEF мясо & вино, Охота на овец, Buddha Bar, Whisky Corner.
В категории «Лучшие завтраки» победу одерживают Любимый дядя, Имбирь, Пузата хата, Il Gatto Rosso. В рейтинге «Вкусно и недорого» специалисты на первые места поставили Пузата хата, Киевская перепичка, Musafir, Il Gatto Rosso и Ярослава. В общем рейтинге «Лучшие заведения Киева» в этом году лидируют Мама Манана, Musafir, Чачапури, Спотыкая и ODESSA