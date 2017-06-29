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Казанський: антисемітизм на Хрещатику

Казанський: антисемітизм на Хрещатику
Український політичний оглядач Денис Казанський у дописі на персональній сторінці в соцмережі ділиться вражаючим відкриттям, - про це повідомляє ресурс replyua.net.

За словами Казанського, щойно він проходив по Майдану Незалежності поблизу книжкових рядів. Не встиг отямитись, як продавець почав нав’язливо пропонувати свій товар, показуючи найбільш видатні екземпляри. Таким було визнано «Майн Кампф» (Main Kampf – автобіографічна книга авторства Адольфа Гітлера, у якій він виклав ідеологічні засади націонал-соціалізму). Більше того, продавець розгорнув книгу і почав демонструвати якийсь уривок, який, на його думку, мав якийсь особливо важливий сенс. Навіть важко здогадатись чим саме журналіст викликав таку реакцію продавця.

Крім згаданої книги, продавець міг похвалитись і іншими «шедеврами» на зразок «Удара русских богов», «Русско-еврейского диалога», «Гитлера – основателя Израиля» та «Хабада – дороги в ад». Остання чомусь проілюстрована світлиною Петра Порошенка на обкладинці. Журналіст цікавиться: як так сталось, що подібна література продається прямо в центрі столиці? Хто видає цим людям дозволи на торгівлю? І чому б на Майдані не продавати щось менш ідеологічно заангажоване – наприклад, дитячі книжки.
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