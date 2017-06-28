У Києві побудують сучасну арену-трансформер за 270 млн. грн.

У Києві на проспекті Генерала Ватутіна в Деснянському районі планують побудувати сучасну арену для проведення спортивних, музичних і виставкових заходів. Як передає replyua.net, про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика. «Незабаром в столиці з'явиться нова сучасна арена», - зазначив мер. Спортивну арену-трансформер на ділянці в 1,5 га зводити компанія «А СКАЙ».
«Загальна площа - майже 14 000 квадратних метрів. Спортивна арена вміщуватиме в залежності від типу спортивної події від 4,5 до майже 8 тисяч глядачів. Тут можна буде проводити футбольні, баскетбольні, легкоатлетичні і змагання з інших видів спорту. Також арену можна використовувати для проведення музичних концертів, виставок», - зазначив Кличко. Також він підкреслив, що у Києва є величезна потреба в сучасній мультифункціональній арені, оскільки Палац спорту не відповідає сучасним вимогам.
За словами представниці компанії «А Скай» Юлії Ванченко, поки проект знаходиться в стадії проектування, а будівництво планують розпочати через 10 місяців. Орієнтовна вартість інвестицій в будівництво - близько 270 мільйонів гривень.