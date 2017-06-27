Внаслідок вибуху в Києві загинув командир розвідки ГУР Міноборони

Внаслідок підриву в Києві автомобіля сьогодні вранці був убитий чинний військовослужбовець Збройних сил України 1978г.року народження, передає replyua.net. Самe ж поді. правоохоронці кваліфікували як терористичний акт, повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.
«Через те, що він є діючим військовим, у прокуратурі будуть визначати підслідність розслідування цього кримінального провадження, яке зараз зареєстровано за статтею 258 КК« Теракт »слідчим відділом головного управління поліції в місті Києві», - сказав журналістам Андрій Шевченко, трохи згодом уточнивши, що загиблий - військовослужбовець ЗСУ 1978г.року народження. У правоохоронних органах виданню «Українська Правда» повідомили, що загиблий керував спецназом Головного управління розвідки Міноборони.
За інформацією «Обозревателя», внаслідок вибуху автомобіля «Мерседес» в Києві вранці 27 червня на перехресті вулиць Солом'янської та Механізаторів загинув керівник одного зі спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України полковник Максим Шаповал. За наявними даними, замах могли організувати російські спецслужби. Вибуховий пристрій, яким підірвали автомобіль Шаповала, мав потужність 500 г в тротиловому еквіваленті.