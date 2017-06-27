В июле подорожает проезд в общественном транспорте Киева

С 15 июля во всех видах общественного транспорта Киева снова подорожает проезд, однако пока неизвестно, коснется ли подорожание маршруток. Как информирует replyua.net со ссылкой на "24", об этом рассказала Наталья Лебедь, ссылаясь на данные КГГА. По ее словам, подорожают все виды транспорта, включая электричку.
«С 15 июля в Киеве подорожает проезд в метро и всех видах наземного транспорта – автобусе, троллейбусе, трамвае и фуникулере. Метро будет стоить 5 гривен, другие виды транспорта – 4 гривны», пишет Лебедь. По ее словам, незначительную сумму могут сэкономить лишь те пассажиры, которые расплачиваются при помощи пластиковых карт. Василий Яструбинский, советник первого заместителя главы КГГА, при этом заявил, что всем недовольным нужно напомнить, что, исходя из реального положения дел, проезд нужно было повышать давно и на большую сумму, поскольку он экономически не обоснован.
Яструбинский отметил, что экономически обоснованным может считаться проезд в 6,64 гривны в метрополитене Киева и в 6,91 гривну в наземном транспорте столицы.